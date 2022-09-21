У неї обгоріла чверть тіла, загинули батьки, а Насті вдалося вистрибнути з палаючої машини під час ракетного удару по залізничній станції Чаплине.

24 серпня 2022 року, батьки привезли Анастасію Пригонець на залізничну станцію Чаплине, бо вона мала їхати на навчання до Львова. Саме в цей момент прилетіла російська ракета. Згинули 25 цивільних людей. Серед них — батьки дівчини. Вони згоріли у власному авто. Їй вдалось вистрибнути з палаючої машини.

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Спочатку Настю доправили до Дніпропетровська в обласну дитячу клінічну лікарню. У дівчини опіки становили близько 25% тіла (найбільше постраждала рука) та Настя мала осколкове поранення голови. Через травми майже відмовили нирки, розпочався сепсис, легені — у критичному стані. Лікарі перевели Настю у медикаментозну кому.

Рятувати дівчинку погодилися лікарі з австрійського міста Грац. Однак перед переїздом її треба було стабілізувати, інакше Настя б не пережила довгу дорогу. Силами волонтерів дівчину доставили в столичний Охматдит.

Завідувач відділення АІТ з ЕКМО НДСЛ Охматдит, лікар анестезіолог Андрій Висоцький розповів:

– До нас Анастасія надійшла у важкому стані: швидко розвивалась ниркова недостатність з гіперкаліємією (підвищення рівня калію в крові, що може призвести до зупинки серця). В Охматдиті її одразу проконсультувала мультидисциплінарна команда спеціалістів сумісно з комбустіологом Київського опікового центру. Терміново біло проведено оперативне втручання – фасціотомію та некротомію.

Андрій Висоцький додав, що важливо було правильно визначати тактику ведення у зв’язку з гострим ушкодженням нирок. Разом із завідувачем відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій Олександром Уріним вони обрали покрокову стратегію — за першу добу відновити об’єм рідини і намагатися стабілізувати стан без діалізу. На другу добу, на жаль, довелось обирати між видами гемодіалізу. За три доби за допомогою інтермітувального гемодіалізу вдалося скоригувати критичні порушення та підготувати Анастасію до тривалого транспортування.

Ці кілька днів були вирішальними. Після комплексу досліджень та процедур 6 вересня Настя вирушила в далеку дорогу.

Перша зупинка була у Львові: там пацієнтку оглянули, зробили аналізи та переконалися, що можна їхати далі. Після цього реанімаційна швидка до Польщі, а звідти – літаком в австрійську лікарню.

Сьогодні на першому плані стоїть порятунок руки, яка найбільше обгоріла. Потім потрібні будуть численні пластичні операції.

Поруч з дівчиною перебуває її 19-річний брат Денис, найближча людина, яка лишилась у Насті. Наші лікарі, як і Настусин брат, вірять, що у лікування дівчини буде успішним.

Джерело: Охматдит

Фото: Охматдит