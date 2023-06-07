Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что для населения пострадавших от затопления районов подготовили таблетированные препараты для очистки воды.
Речь идет о 600 тыс. таблеток. Заместитель министра привел эту цифру в телемарафоне Єдині новини.
В Херсонской области таблетки для обеззараживания воды будут выдавать непосредственно населению.
Кузин немного успокоил, сообщив, что в системе централизованной подачи воды пока не выявлено никаких отклонений по качеству.
Но следует учитывать, что значительная часть жителей сел на пострадавших территориях может пользоваться колодцами и скважинами, качество воды из которых нужно контролировать, обеспечивать ее фильтрацию и обеззараживание.
— Конечно, если есть доступ к бутилированной воде, ей стоит отдавать предпочтение, — сказал Кузин.
Главный санитарный врач также отметил, что в областях, в которых подтоплены территории, формируются дополнительные запасы антибиотиков и сорбентов для лечения острых кишечных инфекций.
По меньшей мере 190 медучреждений будут оказывать медицинскую помощь в случае возникновения чрезвычайных эпидемических ситуаций.
— Эти учреждения имеют не менее 800 свободных коек, которые можно будет использовать для экстренной госпитализации, — сказал Игорь Кузин.
Он также отметил, что больницы Херсона продолжают свою работу в обычном режиме.
Тревогу вызывает то, что существует риск подтопления областного онкологического центра, поэтому, по словам Кузина, обсуждается возможность эвакуации его пациентов.
Источник: Єдині новини