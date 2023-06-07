Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що для населення постраждалих від затоплення районів підготували таблетовані препарати для очищення води.

Йдеться про 600 тис. таблеток. Заступник міністра навів цю цифру у телемарафоні Єдині новини.

У Херсонській області таблетки для знезараження води видаватимуть безпосередньо населенню.

Кузін трохи заспокоїв, повідомивши, що в системі централізованого подання води поки що не виявлено жодних відхилень щодо якості.

Але варто враховувати, що значна частина мешканців сіл на постраждалих територіях може користуватися криницями та свердловинами, якість води з яких потрібно контролювати, забезпечувати її фільтрацію та знезараження.

– Звісно, якщо є доступ до бутильованої води, їй варто віддавати перевагу, – сказав Кузін.

Головний санітарний лікар також зазначив, що в областях з підтопленими територіями формуються додаткові запаси антибіотиків і сорбентів для лікування гострих кишкових інфекцій.

Щонайменше 190 медзакладів надаватимуть медичну допомогу в разі виникнення надзвичайних епідемічних ситуацій.

– Ці заклади мають щонайменше 800 вільних ліжок, які можна буде використовувати для екстреної госпіталізації, – сказав Ігор Кузін.

Він також наголосив, що лікарні Херсона продовжують свою роботу у звичному режимі.

Тривогу викликає те, що існує ризик підтоплення обласного онкологічного центру, тому, за словами Кузіна, обговорюється можливість евакуації його пацієнтів.

Джерело: Єдині новини