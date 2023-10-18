В Министерстве здравоохранения сообщили, что срок действия еРецепта увеличился до 90 дней.

Изменение позволит пациентам раньше посещать врача и комфортнее погашать рецепт с курсом лекарств на 90 дней.

Срок действия еРецепта на наркотические лекарственные средства не изменился, он составляет 10 дней.

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Также изменился срок действия на лекарства, подлежащие реимбурсации или выпускаются по льготам, он длится 30 дней. Таким же будет срок действия еРецепта для экстемпоральных лекарственных средств.

Процедура погашения электронного рецепта остается неизменной, это можно сделать в аптеке, которая сотрудничает с электронной системой здравоохранения.

Чтобы найти соответствующую аптеку, воспользуйтесь Электронной картой мест отпуска лекарственных средств по еРецепту. Найти ее можно на сайте Национальной службы здоровья Украины, там нужно выбрать область, тип и название населенного пункта.

Минздрав предупреждает о важности правильного применения рецептурных лекарств. Там говорят, что даже если лекарства кажутся безопасными, не соответствующее использование может вызвать серьезные побочные эффекты.