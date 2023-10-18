У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що строк дії еРецепту збільшився до 90 днів.

Зміна дасть змогу пацієнтам раніше відвідувати лікаря та комфортніше погашати рецепт з курсом ліків на 90 днів.

Термін дії еРецепту на наркотичні лікарські засоби не змінився, він становить 10 днів.

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Також змінився строк дії на ліки, що підлягають реімбурсації чи випускаються за пільгами, він триває 30 днів. Таким же буде термін дії еРецепту для екстемпоральних лікарських засобів.

Процедура погашення електронного рецепту залишається незмінною, це можна зробити в аптеці, яка співпрацює з електронною системою охорони здоров’я.

Щоб знайти відповідну аптеку, скористайтесь Електронною картою місць відпуску лікарських засобів за еРецептом. Знайти її можна на сайті Національної служби здоров’я України, там потрібно обрати область, тип та назву населеного пункту.

МОЗ попереджає про важливість правильного застосування рецептурних ліків. Там кажуть, що навіть, якщо ліки здаються безпечними, не відповідне використання може спричинити серйозні побічні ефекти.