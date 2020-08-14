В Украине 92% граждан считают, что им не пришлось переболеть коронавирусом.

Об этом свидетельствует обнародованый опрос, проведенный фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 3-9 июля 2020 года.

5% украинцев подтвердили, что они или их родственники переболели Covid-19, а 19% затруднились ответить на этот вопрос.

В западных и центральных областях Украины жители чаще были уверены в том, что они болели коронавирусом — 8,6% и 5,4%. В южных и восточных регионах этот показатель значительно меньше — 2,4% и 2,7%.

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Украинцы в возрасте от 50 лет чаще склонялись к мнению, что они перенесли болезнь, в отличие от представителей других возрастных групп.

По данным опроса, не болели 96% опрошенных жителей юга Украины, 91,5% жителей центра, 91% — востока и 90% — запода.

Также 34,9% респондентов считают, что для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции в Украине приложили усилия врачи и медработники. Кроме того, 21,2% полагают, что это заслуга местной власти (местный совет, местный председатель), 19,2% — центральной власти (президент, правительство), 16,8% — волонтеров и общественных организаций, 14,4% — граждан, 9,7% — местных государственных администраций и органов власти, 7,4% — СМИ, 3,4% — местных мелких предпринимателей, 2,2% — местного крупного бизнеса, 0,9% — местных политических партий.

10,4% украинцев думают, что все упомянутые выше организации смогли сдержать пандемию Covid-19, а 15,1% считают, что этого не сделал никто из перечисленных, 7,5% затруднились ответить на этот вопрос.

50,7% опрошенных отмечают, что главную ответственность за качество медицины и подготовку медицинских учреждений к работе в условиях пандемии коронавируса несет Минздрав. Также 17,7% людей указывают на ответственность президента, 8,6% думают, что Кабинет министров, 4,2% — врачи, 3,6% — Верховная Рада, 2,4% — местные советы и местные головы. 7,7% респондентов затруднились ответить.

Данный опрос был проведен во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Всего было опрошено 2 022 украинцев старше 18 лет. Погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 августа в Украине зафиксировано 87 872 случаев коронавируса, за последние сутки — 1 732. Это абсолютный рекорд за весь период пандемии Covid-19.

Также известно, что 581 пациент выздоровел вчера, а 19 — умерли от осложнений. Наибольшее количество больных во Львовской области — 11 658, Киеве — 10 160, Ровенской — 7 326 и Черновицкой — 7 264.

Источник: Фонд Государственные инициативы имени Илька Кучерива