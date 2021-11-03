Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко обратился к антивакцинаторам, которые устроили митинги в Киеве 3 ноября.

Он назвал их собрание насмешкой над медиками, которые борются с вирусом в больницах.

— Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и семьями, потерявшими своих родных. Поверьте, в реанимации этот антивакцинаторский дух быстро исчезает. А поддельные сертификаты там не работают, – отметил Виктор Ляшко.

Он призвал не верить непроверенной информации о коронавирусе и вакцинации.

– Не верьте фейкам. Не слушайте советы в соцсетях. Используйте только проверенную информацию на страницах нашего министерства и ВОЗ. Пусть критическое мышление всегда будет с вами. Вакцинируйтесь и не болейте, — добавил министр.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года.

Однако далеко не все граждане поддерживают ее. 3 ноября люди вышли в столице на антивакцинаторские митинги.