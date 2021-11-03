В Украине стоит усилить ответственность за любые действия, направленные на подрыв кампании по вакцинации от коронавируса.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Если смотреть на страны Европейского Союза, то в той же Италии за это предусмотрена уголовная ответственность. И не только в Италии. Учитывая это, я поддерживаю введение таких санкций, — отметил Михаил Радуцкий.

Усилить ответственность нужно и за распространение фейковой информации, слухов или целенаправленной дезинформации о коронавирусе и иммунизации.

— Наказание по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях — оно вообще ни о чем (ст. 173-1 КУоАП Распространение ложных слухов, штраф от 170 до 255 грн, — Ред.). Тем более, только в сентябре Служба безопасности Украины обезвредила две ботофермы. В целом там было 55 ботов, которые распространяли ложную информацию о вакцинах, вакцинации, но там гораздо более серьезная статья применяется, потому что там были найдены платежи из соседней страны на содержание таких ботоферм. Поэтому, я думаю, что в этом случае будет более жесткое наказание, – добавил Радуцкий.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года.

Однако не все граждане ее поддерживают.

Источник: Дом