В Україні варто посилити відповідальність за будь-які дії, спрямовані на підрив кампанії з вакцинації від коронавірусу.

Про це заявив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Якщо дивитися на країни Європейського Союзу, то в тій самій Італії за це є кримінальна відповідальність. І не лише в Італії. Зважаючи на це, я підтримую запровадження таких санкцій, – зазначив Михайло Радуцький.

Посилити відповідальність треба і за поширення фейкової інформації, чуток чи цілеспрямованої дезінформації щодо коронавірусу та імунізації.

– Покарання за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення — воно взагалі ні про що (ст. 173-1 КУпАП Розповсюдження хибних чуток, штраф від 170 до 255 грн, — Ред.). Тим паче лише у вересні Служба безпеки України знешкодила дві ботоферми. Загалом там було 55 ботів, які розповсюджували неправдиву інформацію про вакцини, вакцинацію, але там набагато серйозніша стаття застосовується, тому що там були знайдені платежі із сусідньої країни на утримання таких ботоферм. Тому, я думаю, що у цьому разі буде більш жорстке покарання, – додав Радуцький.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

Однак не всі громадяни підтримують її.

Джерело: Дом