Відсторонення невакцинованих від роботи. Коли це почнуть робити в Україні

Співробітників низки державних установ, які мали обов’язково зробити щеплення від коронавірусу, але відмовилися від уколу, почнуть відсторонювати від роботи.

Згідно з постановою уряду №1096 від 20 жовтня 2021 року, це можуть почати робити вже з 8 листопада 2021 року.

Керівництво державних органів, підприємств, установ та організацій має відсторонити тих працівників, які відмовляються зробити щеплення, проте перед цим уряд зобов’язав їх імунізуватися.

Рішення не зачіпає людей, які мають медичні протипоказання до вакцинації, і вони можуть підтвердити це за допомогою лікаря.

На цей період оплата праці здійснюється з урахуванням ч. 1. ст. 94 Кодексу законів про працю України, ч. 1 ст. 1 закону Про оплату праці та ч. 3 ст. 5 закону Про державну службу.

Відсторонення здійснюватиметься шляхом наказу чи розпорядження.

Ця постанова набуває чинності з дня опублікування, крім пункту 19 змін, він буде чинним з 8 листопада 2021 року.

В Україні представників низки професій зобов’язали зробити щеплення від коронавірусу.

Хто має вакцинуватися:

співробітники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

представники місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, шкіл, дитячих садків, інтернатів та закладів післядипломної освіти незалежно від типу та форми власності.

Де та як отримати довідку про наявність протипоказань

Якщо ж людина знає, що їй не можна вакцинуватися від коронавірусу за станом здоров’я, вона має піти до сімейного лікаря, який документально підтвердить цей факт.