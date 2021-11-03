Отстранение невакцинированных от работы. Когда это начнут делать в Украине

Сотрудников ряда государственных учреждений, которые должны были обязательно сделать прививку от коронавируса, но отказались от укола, начнут отстранять от работы.

Согласно постановлению правительства №1096 от 20 октября 2021 года, это могут начать делать уже с 8 ноября 2021 года.

Руководство государственных органов, предприятий, учреждений и организаций должно отстранить тех работников, которые отказываются сделать прививку, однако перед этим правительство обязало их иммунизироваться.

Решение не затрагивает людей, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации, и они могут подтвердить это с помощью заключения врача.

На этот период оплата труда осуществляется с учетом ч. 1. ст. 94 Кодекса законов о труде Украины, ч. 1 ст. 1 закона Об оплате труда и ч. 3 ст. 5 закона О государственной службе.

Отстранение будет осуществляться путем приказа или распоряжения.

Это постановление вступает в силу с дня опубликования, кроме пункта 19 изменений, он начнет действовать с 8 ноября 2021 года.

В Украине представителей ряда профессий обязали сделать прививку от коронавируса.

Кто должен вакцинироваться:

сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

представители местных государственных администраций и их структурных подразделений;

работники вузов, техникумов, колледжей, школ, детских садов, интернатов и заведений последипломного образования независимо от типа и формы собственности.

Где и как получить справку о наличии противопоказаний

Если же человек знает, что ему нельзя вакцинироваться от коронавируса по состоянию здоровья, он должен пойти к семейному врачу, который документально подтвердит этот факт.