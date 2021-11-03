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Антивакцинаторські настрої швидко зникають у Covid-реанімації – Ляшко

3 Листопада 2021, 13:55 Людмила Грубнік
вакцинация
Джерело: Depositphotos

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко звернувся до антивакцинаторів, які влаштували мітинги у Києві 3 листопада.

Він назвав їхнє зібрання глузуванням з медиків, які борються з вірусом у лікарнях.

– Це, на мій погляд, глузування над нашими медиками та родинами, які втратили своїх рідних. Повірте, у реанімації цей антивакцинаторський дух швидко зникає. А підробні сертифікати там не працюють, – зазначив Віктор Ляшко.

Він закликав не вірити неперевіреній інформації про коронавірус та вакцинацію.

– Не вірте фейкам. Не слухайте поради у соцмережах. Користуйтеся лише перевіреною інформацією на сторінках нашого міністерства та ВООЗ. Нехай критичне мислення завжди буде з вами. Вакцинуйтеся та не хворійте, – додав міністр.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року.

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Однако далеко не всі громадяни підтримують її. 3 листопада люди вийшли у столиці на антивакцинаторські мітинги.

Джерело
МОЗ
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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