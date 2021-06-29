В мире по состоянию на 29 июня подтвердилось 182,2 млн случаев Covid-19, а за сутки – 100,6 тыс.

В то же время в Украине заболеваемость Covid-19 остается под контролем, количество случаев за сутки заметно уменьшилось.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 29 июня было зафиксировано 182 новых случая коронавируса, из них 10 детей и три медработника. Побороли болезнь 582 украинца, а от осложнений, которые вызвал вирус, умерло 5 человек. В подавляющем большинстве областей не зафиксировано ни одной смерти от этой болезни.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (16), Николаевской (15) и Киевской (14) областях.

Украина остается в зеленой зоне эпидемической опасности. Заметное снижение показателей заболеваемости Covid-19 в Украине на фоне высокого уровня выявления новых случаев болезни свидетельствует об эффективном контроле за распространением заболевания.

В Киевском центре вакцинирования, расположенном в МВЦ на этой неделе будут вакцинировать пять дней подряд – с 30 июня по 4 июля.

В Минздраве сообщили, возможен ли в Украине вариант с комбинированием вакцин от Covid-19, а для работников сферы образования и обслуживания вакцинация от Covid-19 может стать обязательной.

Коронавирус в мире

Австралия из-за новой вспышки Covid-19 вынуждена была ввести жесткий локдаун в нескольких крупных городах — Брисбене, Дарвине, Сиднее и Перте. В Аделаиде и Канберре вернули масочный режим в помещениях. Власти сняли возрастные ограничения на прививки вакциной AstraZeneca. Австралийцы массово потянулись в центры вакцинации, иногда образуя километровые очереди машин.

Кипр с 1 июля 2021 года не будет требовать отрицательный результат ПЦР-теста от тех, кто сделал прививку. Впрочем, китайский вакцину CoronaVac Кипр не признает.

Греция под давлением Евросоюза изменила правила для россиян. Результаты ПЦР-теста страна будет требовать даже от полностью вакцинированных граждан России, если прививки они делали российским Спутником.

Напомним, сертификат ЕС признает только четыре вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам: Vaxzevria\AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer.

Китайские ученые провели успешное исследование на предмет безопасности применения Covid-вакцины CoronaVac для детей от 3 до 17 лет.