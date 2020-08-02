Богатые страны скупают будущую вакцину от коронавируса — Bloomberg

США, Великобритания, ЕС и Япония уже выкупили 13 млрд доз вакцины от коронавируса.

Это может привести к монополизации запасов и доступ к лекарствам странам третьего мира будет ограничен, пишет Bloomberg.

США и Великобритания подписали соглашения о поставках вакцин от компании Sanofi и ее партнера GlaxoSmithKline Plc.

Япония заключила договор с Pfizer.

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— Евросоюз также проводит агрессивные закупки, несмотря на то, что эффективность вакцин пока не доказана, — подчеркнули Bloomberg.

Стоимость вакцины от Covid-19

На американскую вакцину против коронавируса от компании Moderna будет на уровне $50-60.

По такой стоимости вакцина будет продаваться в США и в странах с высоким уровнем дохода.

Компания Pfizer и BioNTech будет продавать вакцину по цене $19,5 за одну единицу.