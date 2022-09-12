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Богата клетчаткой и антиоксидантами: тыква эффективна для снижения уровня сахара в крови

12 сентября 2022, 15:47
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
гарбуз
Источник: Depositphotos

Как рассказала в интервью журналистам Express.co.uk зарегистрированный диетолог JustCBD Натали Комова, тыква содержит антиоксиданты и клетчатку, которые прекрасно регулируют уровень сахара в крови.

— Исследования показывают, что использование порошков и экстрактов тыквы в качестве лекарств снижает уровень сахара в крови, — отметила диетолог.

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По ее словам, с этой же задачей прекрасно справляются и семена тыквы, которые содержат белки и полезные жиры.

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Отмечается, что мнение диетолога было поддержано и изданием Healthline, в котором тыква указана как продукт, богатый клетчаткой, которая играет важную роль в управлении уровнем сахара.

Сообщается, что половина чашки (120 г) тыквы содержит 12% дневной нормы клетчатки.

Источник: Express

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