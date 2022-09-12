Як розповіла в інтерв’ю журналістам Express.co.uk зареєстрований дієтолог Justcbd Наталі Комова, гарбуз містить антиоксиданти і клітковину, які прекрасно регулюють рівень цукру в крові.

– Дослідження показують, що використання порошків і екстрактів гарбуза в якості ліків знижує рівень цукру в крові, – зазначила дієтолог.

За її словами, з цим же завданням прекрасно справляється і насіння гарбуза, яке містить білки і корисні жири.

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Відзначається, що думка дієтолога була підтримана і виданням Healthline, в якому гарбуз вказаний як продукт, багатий на клітковину, яка відіграє важливу роль в управлінні рівнем цукру.

Повідомляється, що половина чашки (120 г) гарбуза містить 12% денної норми клітковини.