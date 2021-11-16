Ученые США обнаружили и описали второй потенциальный случай успешного преодоления ВИЧ-инфекции. Больная не принимала никаких антиретровирусных препаратов и не проводила пересадку костного мозга.

Речь идет о женщине из Аргентины, она восемь лет была ВИЧ-инфицирована. Болезнь у нее диагностировали в 2013 году. Обследование у врача показало, что она не нуждается ни в каком лекарстве, поскольку ее организм может самостоятельно держать вирус под контролем.

Поддержка препаратами ей понадобилась только в период беременности (между 2019 и 2020 годами). Женщине удалось родить совершенно здорового ребенка, после этого специалисты дополнительно обследовали пациентку.

Они проанализировали геном 1,188 млрд лимфоцитов из периферической крови, а также 503 млн лимфоцитов из плацентарных тканей на ВИЧ и не выявили способных к репликации вирусов иммунодефицита.

Были зафиксированы только семь дефектных, не способных к размножению провирусов, часть которых происходит от клонированных клеток.

Авторы исследования предполагают, что женщина является вторым известным в мире пациентом, которому удалось самостоятельно преодолеть ВИЧ.

Сейчас опасную инфекцию можно контролировать с помощью антиретровирусных препаратов. Они постепенно снижают вирусную нагрузку, после чего человек не может заражать других и способен рожать здоровых детей.

Источник: Annals of Internal Medicine