19 марта вступило в действие постановление Кабинета министров Украины, согласно которому упрощены условия лицензирования для ведения хозяйственной деятельности по медпрактике, производству или торговле лекарствами.
Нормативно-правовым актом определено, что такая деятельность может осуществляться без получения соответствующих лицензий/разрешений. Единственным требованием является представление декларации в Министерство экономики Украины.
Декларацию в Минэкономики можно будет подать:
- в электронной форме с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг Дія или в мобильном приложении (после запуска соответствующей услуги);
- в бумажной форме независимо от места пребывания или регистрации в Центре предоставления административных услуг лично или по почте.
В декларации следует указать:
- сведения о субъекте хозяйствования юридического лица или физического лица-предпринимателя;
- сведения об адресах осуществления хозяйственной деятельности;
- вид хозяйственной деятельности, осуществляемый субъектом хозяйствования;
- название лицензии или разрешительного документа, на замену которого на период военного положения подана декларация;
- отметку о том, что субъект хозяйствования знаком с требованиями законодательства, которыми установлен исчерпывающий перечень требований к осуществлению хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, получению документа разрешительного характера, на замену которому подана декларация, и обязуется их выполнять.
В течение одного месяца после прекращения или отмены военного положения субъекты хозяйствования, которые приобрели право на осуществление хозяйственной деятельности на основании декларации, обязаны обратиться за получением лицензии или разрешения в соответствующий государственный орган.
В то же время постановление также утверждает перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации в условиях военного положения. В перечень включены:
- осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения;
- осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств (для субъектов хозяйствования, не имеющих действующей лицензии на производство лекарственных средств);
- осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного Кабинетом министров Украины.
Сроки действия действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера на осуществление таких видов деятельности автоматически продлены на период военного положения.