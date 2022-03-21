19 марта вступило в действие постановление Кабинета министров Украины, согласно которому упрощены условия лицензирования для ведения хозяйственной деятельности по медпрактике, производству или торговле лекарствами.

Нормативно-правовым актом определено, что такая деятельность может осуществляться без получения соответствующих лицензий/разрешений. Единственным требованием является представление декларации в Министерство экономики Украины.

Декларацию в Минэкономики можно будет подать:

в электронной форме с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг Дія или в мобильном приложении (после запуска соответствующей услуги);

с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг Дія или в мобильном приложении (после запуска соответствующей услуги); в бумажной форме независимо от места пребывания или регистрации в Центре предоставления административных услуг лично или по почте.

В декларации следует указать:

сведения о субъекте хозяйствования юридического лица или физического лица-предпринимателя;

сведения об адресах осуществления хозяйственной деятельности;

вид хозяйственной деятельности, осуществляемый субъектом хозяйствования;

название лицензии или разрешительного документа, на замену которого на период военного положения подана декларация;

отметку о том, что субъект хозяйствования знаком с требованиями законодательства, которыми установлен исчерпывающий перечень требований к осуществлению хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, получению документа разрешительного характера, на замену которому подана декларация, и обязуется их выполнять.

В течение одного месяца после прекращения или отмены военного положения субъекты хозяйствования, которые приобрели право на осуществление хозяйственной деятельности на основании декларации, обязаны обратиться за получением лицензии или разрешения в соответствующий государственный орган.

В то же время постановление также утверждает перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации в условиях военного положения. В перечень включены:

осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови , других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения;

, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения; осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств (для субъектов хозяйствования, не имеющих действующей лицензии на производство лекарственных средств);

(для субъектов хозяйствования, не имеющих действующей лицензии на производство лекарственных средств); осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного Кабинетом министров Украины.

Сроки действия действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера на осуществление таких видов деятельности автоматически продлены на период военного положения.