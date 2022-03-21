Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Новости

Без получения лицензий: на период войны в Украине упрощены продажа и производство лекарств

21 марта 2022, 15:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лекарства
Источник: Depositphotos

19 марта вступило в действие постановление Кабинета министров Украины, согласно которому упрощены условия лицензирования для ведения хозяйственной деятельности по медпрактике, производству или торговле лекарствами.

Нормативно-правовым актом определено, что такая деятельность может осуществляться без получения соответствующих лицензий/разрешений. Единственным требованием является представление декларации в Министерство экономики Украины.

Декларацию в Минэкономики можно будет подать:

  • в электронной форме с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг Дія или в мобильном приложении (после запуска соответствующей услуги);
  • в бумажной форме независимо от места пребывания или регистрации в Центре предоставления административных услуг лично или по почте.
Читайте также:
медикиНикакой соды и только защищенными руками: как оказывать помощь при ожогах белым фосфором

В декларации следует указать:

  • сведения о субъекте хозяйствования юридического лица или физического лица-предпринимателя;
  • сведения об адресах осуществления хозяйственной деятельности;
  • вид хозяйственной деятельности, осуществляемый субъектом хозяйствования;
  • название лицензии или разрешительного документа, на замену которого на период военного положения подана декларация;
  • отметку о том, что субъект хозяйствования знаком с требованиями законодательства, которыми установлен исчерпывающий перечень требований к осуществлению хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию, получению документа разрешительного характера, на замену которому подана декларация, и обязуется их выполнять.

В течение одного месяца после прекращения или отмены военного положения субъекты хозяйствования, которые приобрели право на осуществление хозяйственной деятельности на основании декларации, обязаны обратиться за получением лицензии или разрешения в соответствующий государственный орган.

В то же время постановление также утверждает перечень видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании представления декларации в условиях военного положения. В перечень включены:

  • осуществления хозяйственной деятельности банков пуповинной крови, других тканей и клеток человека согласно перечню, утвержденному Министерством здравоохранения;
  • осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств (для субъектов хозяйствования, не имеющих действующей лицензии на производство лекарственных средств);
  • осуществления хозяйственной деятельности по культивированию растений, включенных в таблицу I перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденного Кабинетом министров Украины.

Сроки действия действующих срочных лицензий и документов разрешительного характера на осуществление таких видов деятельности автоматически продлены на период военного положения.

Источник
Кабмин
Теги
Війна в Україні , виробництво , Ліки , уряд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь