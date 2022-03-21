19 березня вступила в дію постанова Кабінету міністрів України, згідно з якою спрощено умови ліцензування для ведення господарської діяльності з медпрактики, виробництва або торгівлі ліками.

Нормативно-правовим актом визначено, що така діяльність може здійснюватися без отримання відповідних ліцензій/дозволів. Єдиною вимогою є подання декларації до Міністерства економіки України.

Декларацію до Мінекономіки можна буде подати:

в електронній формі за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія або в мобільному додатку (після запуску відповідної послуги);

за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг Дія або в мобільному додатку (після запуску відповідної послуги); у паперовій формі незалежно від місця перебування або реєстрації в Центрі надання адміністративних послуг особисто або поштою.

У декларації слід зазначити:

відомості про суб’єкта господарювання юридичної особи або фізичної особи-підприємця;

відомості про адреси провадження господарської діяльності;

вид господарської діяльності, здійснюваний суб’єктом господарювання;

назву ліцензії або дозвільного документа, на заміну якого на період воєнного стану подано декларацію;

відмітку про те, що суб’єкт господарювання знайомий з вимогами законодавства, якими встановлено вичерпний перелік вимог до здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, отримання документа дозвільного характеру, на заміну якому подано декларацію, та зобов’язується їх виконувати.

Протягом одного місяця після припинення або скасування воєнного стану суб’єкти господарювання, які набули права на провадження господарської діяльності на підставі декларації, зобов’язані звернутися за отриманням ліцензії або дозволу до відповідного державного органу.

Водночас постанова також затверджує перелік видів господарської діяльності, які не можуть здійснюватися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану. До переліку включено:

провадження господарської діяльності банків пуповинної крові , інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я;

, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я; провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (для суб’єктів господарювання, які не мають діючої ліцензії на виробництво лікарських засобів);

(для суб’єктів господарювання, які не мають діючої ліцензії на виробництво лікарських засобів); провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Терміни дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру на здійснення таких видів діяльності автоматично продовжені на період воєнного стану.