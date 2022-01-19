Начиная со следующей недели, администрация Белого дома начнет бесплатную раздачу 400 млн масок N95. Федеральные чиновники подчеркивают, что эти маски гораздо лучше защищают от Омикрона, чем обычные тканевые.

Сообщается, что маски будут поступать из государственного стратегического национального запаса, в котором имеется более 750 млн этих средств защиты. Их можно будет забрать в аптеках и медицинских центрах по всей стране.

Это будет крупнейшая раздача бесплатных масок федеральным правительством с начала пандемии коронавируса. В начале 2020 года администрация тогдашнего президента Дональда Трампа рассмотрела, а затем отложила планы по отправке масок всем американцам в их дома.

Президент Джо Байден поддержал эту инициативу после того, как в этом месяце столкнулся с растущей критикой по поводу недоступности — как по количеству, так и по стоимости — масок N95 в то время, как по стране прошла волна заражений вариантом Омикрон с высокой степенью передачи.

Столкнувшись с аналогичной критикой по поводу нехватки наборов для тестирования на Covid-19 в домашних условиях, Байден на этой неделе запустил веб-сайт, на котором американцы могут бесплатно заказать доставку четырех экспресс-тестов на дом, причем первые тесты будут доставлены уже в конце января.

В свою очередь, Центр по контролю и профилактике заболеваний обновил свои рекомендации по маскам для лица, чтобы более четко указать: правильно подобранные маски N95 и KN95 обеспечивают наибольшую защиту от Covid-19. Тем не менее, CDC официально не рекомендовал N95 вместо тканевых масок.

— Лучшая маска — это та, которую вы можете носить в течение всего дня в общественных помещениях, — заявила на прошлой неделе директор CDC, доктор Рошель Валенски.

Белый дом заявил, что для обеспечения широкого доступа для всех американцев будут выдаваться сразу по три маски на человека.

Напомним, что также власти Израиля заявили о своей готовности на следующей неделе бесплатно раздать гражданам страны от 25 до 30 млн экспресс-тестов на Covid-19. В первых рядах получателей будут наиболее уязвимые категории населения: пенсионеры и школьники.