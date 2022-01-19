Починаючи з наступного тижня, адміністрація Білого дому почне безкоштовну роздачу 400 млн масок N95. Федеральні чиновники підкреслюють, що ці маски набагато краще захищають від Омікрона, ніж звичайні тканинні.

Повідомляється, що маски будуть надходити з державного стратегічного національного запасу, в якому є понад 750 млн цих засобів захисту. Їх можна буде забрати в аптеках і медичних центрах по всій країні.

Це буде найбільша роздача безкоштовних масок федеральним урядом від початку пандемії коронавірусу. На початку 2020 року адміністрація тодішнього президента Дональда Трампа розглянула, а потім відклала плани з відправки масок всім американцям в їхні будинки.

Президент Джо Байден підтримав цю ініціативу після того, як цього місяця зіткнувся зі зростаючою критикою з приводу недоступності – як за кількістю, так і за вартістю – масок N95 тоді, коли країною пройшла хвиля заражень варіантом Омікрон з високим ступенем передачі.

Зіткнувшись із подібною критикою щодо нестачі наборів для тестування на Covid-19 в домашніх умовах, Байден цього тижня запустив веб-сайт, на якому американці можуть безкоштовно замовити доставку чотирьох експрес-тестів на дім, причому перші тести будуть доставлені вже в кінці січня.

Своєю чергою, Центр з контролю та профілактики захворювань оновив свої рекомендації щодо масок для обличчя, щоб більш чітко вказати: правильно підібрані маски N95 і KN95 забезпечують найбільший захист від Covid-19. Тим не менш, CDC офіційно не рекомендував N95 замість тканинних масок.

– Найкраща маска – це та, яку ви можете носити протягом усього дня в громадських приміщеннях, – заявила минулого тижня директор CDC, доктор Рошель Валенскі.

Білий дім заявив, що для забезпечення широкого доступу для всіх американців видаватимуть відразу по три маски на людину.

Нагадаємо, що також влада Ізраїлю заявила про свою готовність наступного тижня безкоштовно роздати громадянам країни від 25 до 30 млн експрес-тестів на Covid-19. У перших рядах одержувачів будуть найбільш вразливі категорії населення: пенсіонери і школярі.