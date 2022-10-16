В селе Гуровщина Киевской области возведено новое здание амбулатории, которая была полностью разрушена в марте в результате прямого попадания вражеского снаряда. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Уже сегодня на месте разрушенного медучреждения возведено новое здание. Вскоре будет смонтирована кровля, начнутся отделочные работы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что новую амбулаторию строят с учетом лучших европейских стандартов, медучреждение будет оснащено современным оборудованием и альтернативными источниками отопления.

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— Страна-террорист пыталась запугать людей и лишить их медицинского обслуживания, но зато жители села получат новую, принципиально лучшую амбулаторию, а враг – лишь презрение всего мира и неминуемое поражение, — подчеркивается в сообщении.

Стало известно, что строительство амбулатории осуществляется за счет ФК Динамо Киев и благотворителей, при поддержке Киевской областной военной администрации.

Фото: Минздрав