У селі Гурівщина Київської області зведено нову будівлю амбулаторії, яка була вщент зруйнована в березні в результаті прямого попадання ворожого снаряда. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Вже сьогодні на місці зруйнованого медзакладу зведено нову будівлю. Незабаром буде змонтована покрівля, почнуться оздоблювальні роботи, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що нову амбулаторію будують з урахуванням кращих європейських стандартів, медустанова буде оснащена сучасним обладнанням та альтернативними джерелами опалення.

Зараз дивляться

– Країна-терорист намагалася залякати людей і позбавити їх медичного обслуговування, проте жителі села отримають нову, принципово кращу амбулаторію, а ворог – лише презирство всього світу і неминучу поразку, – підкреслюється в повідомленні.

Стало відомо, що будівництво амбулаторії здійснюється за рахунок ФК Динамо Київ та благодійників, за підтримки Київської обласної військової адміністрації.

Фото: МОЗ