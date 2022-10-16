В Украине стартует масштабный проект по обучению и подготовке инструкторов экстренной медицинской помощи в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения и Всемирного банка.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Основная цель учебного проекта – обновление подходов к оказанию экстренной медпомощи на догоспитальном этапе, усиление компетенций медиков и уменьшение смертности при неотложных состояниях, — говорится в сообщении.

Сообщается, что обучением специалистов экстренки будет заниматься Тернопольский национальный университет имени Я. Горбачевского (ТНМУ), с которым уже заключен соответствующий договор.

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Отмечается, что речь идет о подготовке 100 инструкторов учебно-тренировочных отделов региональных центров экстренной медицинской помощи. Для них будут проведены очные тренинги на базе Центра симуляционного обучения ТНМУ.

Стало известно, что курс рассчитан на 24 дня и будет состоять из отдельных циклов: менеджмента критического взрослого пациента, менеджмента критического педиатрического пациента, менеджмент пациента с травмой, медицина катастроф и, собственно, инструкторской подготовки.

В дальнейшем инструкторы после прохождения стажировки (внешнего контроля) будут обучать работников центров экстренной медицинской помощи, где непосредственно и работают.