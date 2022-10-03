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С начала войны в Украине от рук оккупантов погибли 24 медика, 61 — получил ранение

3 октября 2022, 14:00
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
скорая
Источник: Depositphotos

С начала полномасштабной войны с 24 февраля 2022 года в Украине погибли 24 медицинских работника, 61 – получил ранение разной степени тяжести.

Последний несчастный случай произошел 2 октября: в недавно деоккупированной Балаклее (Харьковщина) на мине подорвалась машина скорой медицинской помощи, направлявшаяся на вызов к пациенту. Автомобиль, на котором передвигалась бригада медиков, сгорел.

21-летний фельдшер получил ожоги и контузию. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

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Водитель, Александр Викторович Кононенко, в результате взрыва погиб на месте.

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Это уже 88-я машина скорой помощи, которая уничтожена с 24 февраля в результате террористических действий РФ на территории Украины. Еще 355 автомобилей повреждены или угнаны.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні
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