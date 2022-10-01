Следующие 17 автомобилей скорой медицинской помощи, закупленные по инициативе Елены Зеленской через фандрейзинговую платформу UNITED24, поедут в Запорожскую, Николаевскую, Ровенскую, Сумскую, Харьковскую и Одесскую области. Первые 18 уже прибыли в Сумскую, Харьковскую, Николаевскую, Черниговскую и Ровенскую.

В машинах есть все необходимое для реанимационных действий оборудование: кислородные баллоны, кардиомониторы, дефибрилляторы, электрокардиографы и аппараты искусственной вентиляции легких. Все это позволяет спасти жизнь и быстро и безопасно доставить тяжелораненых в больницу.

В автомобилях можно проводить лечение кардиогенного шока, оказывать помощь во время родов, проводить реанимацию пациентов, общее обезболивание, первичную хирургическую обработку ран, внутрисердечную кардиостимуляцию.

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— Очевидно, что скорые типа С в первую очередь направляем в прифронтовые регионы, а также находящиеся под артиллерийскими и ракетными обстрелами, — сказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Напомним, что накануне второго Саммита первых леди и джентльменов, который состоялся 23 июля, инициатор события Елена Зеленская объявила о сборе средств на скорые для Украины — через платформу UNITED24. Общая сумма сборов составила более $6,4 млн.

Фото: Минздрав