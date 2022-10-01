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17 машин для швидкої допомоги отримають регіони України

1 Жовтня 2022, 17:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
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Наступні 17 автомобілів швидкої медичної допомоги, закуплені за ініціативи Олени Зеленської через фандрейзингову платформу UNITED24, поїдуть у Запорізьку,  Миколаївську, Рівненську, Сумську, Харківську та Одеську області. Перші 18 уже прибули на Сумщину, Харківщину, Миколаївщину, Чернігівщину і Рівненщину.

В автівках є все необхідне для реанімаційних дій обладнання: кисневі балони, кардіомонітори, дефібрилятори, електрокардіографи та апарати штучної вентиляції легень. Все це дає змогу врятувати життя і швидко та безпечно доправити тяжкопоранених до лікарні.

В автівках можна здійснювати лікування кардіогенного шоку, надавати допомогу під час пологів, проводити реанімацію пацієнтів, загальне знеболення, первинну хірургічну обробку ран, внутрішньосерцеву кардіостимуляцію.

Зараз дивляться

– Очевидно, що швидкі типу С найперше скеровуємо у прифронтові регіони, а також ті, що перебувають під артилерійськими та ракетними обстрілами, – сказала заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

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Нагадаємо, що напередодні другого Саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 23 липня, ініціаторка події Олена Зеленська оголосила про збір коштів на швидкі для України – через платформу UNITED24. Загальна сума зборів склала понад $6,4 млн.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
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