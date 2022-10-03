Від початку повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року в Україні загинули 24 медичні працівники, 61 – отримав поранення різного ступеня важкості.

Останній нещасний випадок стався 2 жовтня: у нещодавно деокупованій Балаклії (Харківщина) на міні підірвалася машина швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик до пацієнта. Автівка, на якій пересувалася бригада медиків, згоріла.

21-річний фельдшер отримав опіки та контузію. Його стан лікарі оцінюють як стабільний.

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Водій, Олександр Вікторович Кононенко, внаслідок вибуху загинув на місці.

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Це вже 88-а машина швидкої допомоги, що знищена від 24 лютого внаслідок терористичних дій РФ на території України. Ще 355 автомобілів пошкоджені або викрадені.