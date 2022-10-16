В Україні стартує масштабний проєкт з навчання та підготовки інструкторів екстреної медичної допомоги в рамках співпраці Міністерства охорони здоров’я та Світового банку.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Основна мета навчального проєкту – оновлення підходів до надання екстреної медичної допомоги на догоспітальному етапі, посилення компетенцій медиків та зменшення смертності при невідкладних станах, – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що навчанням фахівців екстренки займатиметься Тернопільський національний університет імені Я. Горбачевського (ТНМУ), з яким вже укладено відповідний договір.

Зазначається, що йдеться про підготовку 100 інструкторів навчально-тренувальних відділів регіональних центрів екстреної медичної допомоги. Для них будуть проведені очні тренінги на базі Центру симуляційного навчання ТНМУ.

Стало відомо, що курс розрахований на 24 дні і складатиметься з окремих циклів: менеджменту критичного дорослого пацієнта, менеджменту критичного педіатричного пацієнта, менеджмент пацієнта з травмою, медицина катастроф і, власне, інструкторської підготовки.

Надалі інструктори після проходження стажування (зовнішнього контролю) навчатимуть працівників центрів екстреної медичної допомоги, де безпосередньо і працюють.