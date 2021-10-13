В Украине пока не планируют принимать решение о прививке бустерной дозой. Это связано с тем, что большая часть взрослого населения страны до сих пор невакцинирована от коронавируса.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью одному из изданий. По его словам, количество людей, получивших первую и вторую дозу, не позволяет разрабатывать стратегии по поводу того, как усилить защиту этих вакцинированных.

— Наша цель — увеличить количество привитых людей. Когда достигнем ее и будет более 50%, желательно 70% привитых, тогда будем рассматривать другие стратегии по вакцинации подростков и по бустерной дозе, — отметил Ляшко.

Сейчас в Украине по крайней мере первую дозу против коронавируса получили примерно 20% взрослого населения. В общем сделали почти 14 млн прививок, из них 7,6 млн получили первую прививку, а полностью вакцинировались — 6,2 млн.

По состоянию на 12 октября в Украине от коронавируса вакцинировались 152 703 человека. Одну дозу получили 79 515 человек, полностью иммунизированы — 73 188 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 7 688 564 человека, из них получили одну дозу – 7 688 562 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 271 274 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 959 836 прививок.

11 октября Всемирная организация здравоохранения рекомендовала делать дополнительные прививки вакциной против коронавируса людям, которые имеют ослабленный иммунитет. Но перед тем, как прививать людей бустерными дозами страны должны охватить максимальное количество людей основными. А уже потом вводить дополнительные дозы, начиная со старейших возрастных групп.