В Україні поки що не планують ухвалювати рішення про щеплення бустерною дозою. Це пов’язано з тим, що більша частина дорослого населення країни досі невакцинована від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю одному з видань. За його словами, кількість людей, які отримали першу і другу дозу, не дозволяє розробляти стратегії з приводу того, як посилити захист цих вакцинованих.

– Наша мета — збільшити кількість щеплених людей. Коли досягнемо її і буде понад 50%, бажано 70% щеплених, тоді розглядатимемо інші стратегії з вакцинації підлітків та щодо бустерної дози, — зазначив Ляшко.

Нині в Україні принаймні першу дозу проти коронавірусу отримали приблизно 20% дорослого населення. Загалом зробили майже 14 млн щеплень, з них 7,6 млн отримали перше щеплення, а повністю вакцинувалися — 6,2 млн.

Станом на 12 жовтня в Україні від коронавірусу вакцинувалися 152 703 людини. Одну дозу отримали 79 515 людей, повністю імунізовані – 73 188 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 688 564 людини, з них отримали одну дозу – 7 688 562 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 271 274 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 959 836 щеплень.

11 жовтня Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала робити додаткові щеплення вакциною проти коронавірусу людям, які мають ослаблений імунітет. Але перед тим, як щепити людей бустерними дозами країни мають охопити максимальну кількість людей основними. А вже потім вводити додаткові дози, починаючи із найстарших вікових груп.