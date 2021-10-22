В Украине планируют начать ревакцинацию населения от коронавируса в 2022 году.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет со временем ослабевает, даже после прививки.

— Мы понимаем, что иммунитет к Covid-19 не постоянен и через некоторое время он становится все меньше и меньше. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ, — отметил он.

Сейчас идет работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет. Массового внедрения дополнительной дозы для других категорий населения не будет.

Кузин добавил, пока неизвестно, нужно ли будет проходить ревакцинацию каждый год.

По состоянию на 21 октября в Украине от коронавируса вакцинировали рекордное количество людей за сутки — 269 666. От начала вакцинальной кампании привито 8 557 659 человек, из них получили одну дозу – 8 557 657 человек, получивших две дозы – 6 829 174 человека.