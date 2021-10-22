В Україні планують почати ревакцинацію населення від коронавірусу у 2022 році.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет з часом слабшає, навіть після щеплення.

– Ми розуміємо, що імунітет до Covid-19 не постійний, і через певний час він стає не таким сильним. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь, – зазначив він.

Нині триває робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей із хронічними захворюваннями, які послаблюють імунітет. Масового впровадження додаткової дози для інших категорій населення не буде.

Кузін додав, поки що невідомо, чи потрібно буде проходити ревакцинацію щороку.

Станом на 21 жовтня в Україні від коронавірусу вакцинували рекордну кількість людей за добу – 269 666. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 8 557 659 людей, з них отримали одну дозу – 8 557 657 людей, отримали дві дози – 6 829 174 людини.