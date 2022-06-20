Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес небольшую операцию, во время которой некоторое время находился под общим наркозом. Сейчас глава правительства восстанавливается.

— Около 6 часов в понедельник Джонсон прибыл в медучреждение в Лондоне для рутинной процедуры, связанной с околоносовыми пазухами. Операция была запланированной, — сообщил спикер главы британского правительства.

По его словам, уже после 10 часов Джонсон вернулся в свою резиденцию.

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Ожидается, что уже во вторник, 21 июня, Джонсон вернется к выполнению своих обязанностей. До этого времени вице-премьер-министр Доминик Рааб будет принимать любые “важные решения”.

Считается, что проблема с околоносовыми пазухами Джонсона не связана с тем, что он переболел коронавирусом в 2020 году. Тогда Рааб временно заменял Джонсона, когда его поместили в реанимацию.

Источник: Sky News

Фото: Sky News