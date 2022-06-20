Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Был под общим наркозом: премьер-министр Британии Борис Джонсон перенес небольшую операцию

20 июня 2022, 16:45
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перенес небольшую операцию, во время которой некоторое время находился под общим наркозом. Сейчас глава правительства восстанавливается.

Около 6 часов в понедельник Джонсон прибыл в медучреждение в Лондоне для рутинной процедуры, связанной с околоносовыми пазухами. Операция была запланированной, — сообщил спикер главы британского правительства.

По его словам, уже после 10 часов Джонсон вернулся в свою резиденцию.

Читайте также:
лікиСтойкость к антибиотикам: причины, опасности, как избежать

Сейчас смотрят

Ожидается, что уже во вторник, 21 июня, Джонсон вернется к выполнению своих обязанностей. До этого времени вице-премьер-министр Доминик Рааб будет принимать любые “важные решения”.

Считается, что проблема с околоносовыми пазухами Джонсона не связана с тем, что он переболел коронавирусом в 2020 году. Тогда Рааб временно заменял Джонсона, когда его поместили в реанимацию.

Источник: Sky News

Фото: Sky News

Теги
Борис Джонсон лікування Операция
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь