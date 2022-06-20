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Був під загальним наркозом: прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон переніс невелику операцію

20 Червня 2022, 16:45
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переніс невелику операцію, під час якої деякий час перебував під загальним наркозом. Зараз глава уряду відновлюється.

– Близько 6 години в понеділок Джонсон прибув до медустанови в Лондоні для рутинної процедури, пов’язаної з навколоносовими пазухами. Операція була запланованою, – повідомив спікер глави британського уряду.

За його словами, вже після 10 годин Джонсон повернувся в свою резиденцію.

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Очікується, що вже у вівторок, 21 червня, Джонсон повернеться до виконання своїх обов’язків. До цього часу віцепрем’єр-міністр Домінік Рааб буде приймати будь-які “важливі рішення”.

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Вважається, що проблема з навколоносовими пазухами Джонсона не пов’язана з тим, що він перехворів на коронавірус у 2020 році. Тоді Рааб тимчасово заміняв Джонсона, коли його помістили в реанімацію.

Джерело: Sky News

Фото: Sky News

Теги
Борис Джонсон лікування Операція
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