Центр громадського здоров’я опублікував нагадування щодо необхідності проходження профілактичних медичних оглядів працівниками низки підприємств та організацій.

– В Україні обов’язкові профогляди проводяться для запобігання поширенню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров’я працівників. Воєнний стан не впливає на порядок їхнього проходження, – йдеться в повідомленні.

Обов’язкові (до прийняття на роботу) та періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:

Зараз дивляться

підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;

лікувально-профілактичних, дошкільних та навчально-виховних закладів;

водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;

інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;

зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.

Також обов’язкові щорічні огляди проходять особи віком до 21 року.

Обов’язковий профілактичний медичний огляд передбачає:

загальне обстеження лікарями-фахівцями (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші за необхідності);

лабораторне обстеження;

функціональне обстеження.

Для проведення медичного огляду особа подає документ, що засвідчує особу, та фотографію розміром 3х4 см.

Зазначається також, що відповідальність за організацію та своєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів та допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд в повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності, йдеться в повідомленні.