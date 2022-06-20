Центр общественного здоровья опубликовал напоминание о необходмости прохождения профилактических медицинских осмотров работниками ряда предприятий и организаций.

— В Украине обязательные профосмотры проводятся для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний и динамического наблюдения за состоянием здоровья работников. Военное положение не влияет на порядок их прохождения, — говорится в сообщении.

Обязательные (до принятия на работу) и периодические медицинские осмотры должны проходить работники:

предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли;

лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждений;

водопроводных сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания;

других предприятий, учреждений, организаций, профессиональная или иная деятельность которых связана с обслуживанием населения и может повлечь за собой распространение инфекционных заболеваний, возникновение пищевых отравлений;

занятые на тяжелых работах и ​​на работах с вредными или опасными условиями труда.

Также обязательные ежегодные осмотры проходят лица в возрасте до 21 года.

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Обязательный профилактический медицинский осмотр предполагает:

общее обследование врачами-специалистами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог и другие при необходимости);

лабораторное обследование;

функциональное обследование.

Для проведения медицинского осмотра лицо представляет документ, удостоверяющий личность, и фотографию размером 3х4 см.

Отмечается также, что ответственность за организацию и своевременность прохождения работниками обязательных медосмотров и допущение их к работе без наличия необходимого медицинского заключения несут владельцы предприятий, учреждений, организаций или уполномоченные ими органы.

Работники, которые без уважительных причин не прошли в установленный срок обязательный медицинский осмотр в полном объеме, от работы отстраняются и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственност, говорится в сообщении.