Центр общественного здоровья опубликовал напоминание о необходмости прохождения профилактических медицинских осмотров работниками ряда предприятий и организаций.
— В Украине обязательные профосмотры проводятся для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний и динамического наблюдения за состоянием здоровья работников. Военное положение не влияет на порядок их прохождения, — говорится в сообщении.
Обязательные (до принятия на работу) и периодические медицинские осмотры должны проходить работники:
- предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли;
- лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждений;
- водопроводных сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания;
- других предприятий, учреждений, организаций, профессиональная или иная деятельность которых связана с обслуживанием населения и может повлечь за собой распространение инфекционных заболеваний, возникновение пищевых отравлений;
- занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.
Также обязательные ежегодные осмотры проходят лица в возрасте до 21 года.
Обязательный профилактический медицинский осмотр предполагает:
- общее обследование врачами-специалистами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог и другие при необходимости);
- лабораторное обследование;
- функциональное обследование.
Для проведения медицинского осмотра лицо представляет документ, удостоверяющий личность, и фотографию размером 3х4 см.
Отмечается также, что ответственность за организацию и своевременность прохождения работниками обязательных медосмотров и допущение их к работе без наличия необходимого медицинского заключения несут владельцы предприятий, учреждений, организаций или уполномоченные ими органы.
Работники, которые без уважительных причин не прошли в установленный срок обязательный медицинский осмотр в полном объеме, от работы отстраняются и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственност, говорится в сообщении.