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Незважаючи на війну: у Фастівському районі відкрито нову амбулаторію загальної практики та сімейної медицини

20 Червня 2022, 11:58
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
амбулатория

Незважаючи на воєнні дії, в одному з сіл Глевахівської територіальної громади Фастівського району Київської області відкрито амбулаторію загальної практики та сімейної медицини.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– Навіть у складні часи у пріоритеті – покращення якості надання медичних послуг та доступність медицини, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що МОЗ висловило подяку Київській обладміністрації за рішення відкрити амбулаторію, а громаді – за готовність її підтримувати.

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– Лише спільними зусиллями ми збережемо здоров’я та життя українців, – зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комарида під час відкриття медзакладу.

Повідомляється, що в селі проживає понад 2 300 осіб, серед них багато літніх осіб, вимушених переселенців, людей, які потребують первинної медичної допомоги найбільше.

Колектив закладу очолив молодий лікар, також вимушений переселенець.

Теги
Війна в Україні Лікарні МОЗ України
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