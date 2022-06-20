Несмотря на военные действия, в одном из сел Глеваховской территориальной общины Фастовского района Киевской области открыта амбулатория общей практики и семейной медицины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Даже в сложные времена в приоритете — улучшение качества предоставления медицинских услуг и доступность медицины, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что Минздрав выразил благодарность Киевской обладминистрации за решение открыть амбулаторию, а общине – за готовность ее поддерживать.

— Только совместными усилиями мы сохраним здоровье и жизнь украинцев, – отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время открытия медучреждения.

Сообщается, что в селе проживает более 2 300 человек, среди них много пожилых, вынужденных переселенцев, людей, которые нуждаются в первичной медицинской помощи больше всех.

Коллектив заведения возглавил молодой врач, также вынужденный переселенец.