Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Несмотря на войну: в Фастовском районе открыта новая амбулатория общей практики и семейной медицины

20 июня 2022, 11:58
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
амбулатория

Несмотря на военные действия, в одном из сел Глеваховской территориальной общины Фастовского района Киевской области открыта амбулатория общей практики и семейной медицины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— Даже в сложные времена в приоритете — улучшение качества предоставления медицинских услуг и доступность медицины, — говорится в сообщении.

Читайте также:
лікиЛекарства, тесты, расходники: за минувшую неделю Минздрав получил более 400 тонн гуманитарного груза

Сейчас смотрят

Отмечается, что Минздрав выразил благодарность Киевской обладминистрации за решение открыть амбулаторию, а общине – за готовность ее поддерживать.

— Только совместными усилиями мы сохраним здоровье и жизнь украинцев, – отметил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида во время открытия медучреждения.

Сообщается, что в селе проживает более 2 300 человек, среди них много пожилых, вынужденных переселенцев, людей, которые нуждаются в первичной медицинской помощи больше всех.

Коллектив заведения возглавил молодой врач, также вынужденный переселенец.

Теги
Війна в Україні Лікарні МОЗ Украины
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь