В течение минувшей недели Министерство здравоохранения Украины получило свыше 400 тонн гуманитарной помощи от разных стран, общественных и благотворительных организаций.
— На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих нашу медицинскую систему в военное время, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Гуманитарная помощь Минздраву за минувшую неделю:
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7 автомобилей скорой помощи;Сейчас смотрят
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51 монитор пациента;
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330 аппаратов наружной фиксации;
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5 тонн расходных материалов к аппарату вакуумной терапии;
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80 тонн лекарств в ассортименте;
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4 тонны препаратов группы инсулинов;
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500 кг препаратов для остановки кровотечения;
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13 тонн экспресс-тестов на антиген Covid-19;
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300 тонн средств индивидуальной защиты.
Отмечается, что основными поставщиками помощи стали: Европейская комиссия, правительства Великобритании, Франции, Люксембурга, Чехии, Правительственное агентство стратегических резервов Польши, немецкая компания “Bayer”, Общество Красного Креста Украины, Криптофонд Украины и другие.
Минздрав выражает огромную благодарность всем, кто оказывается Украине посильную помощь и поддержку