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Лекарства, тесты, расходники: за минувшую неделю Минздрав получил более 400 тонн гуманитарного груза

20 июня 2022, 11:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
ліки
Источник: Depositphotos

В течение минувшей недели Министерство здравоохранения Украины получило свыше 400 тонн гуманитарной помощи от разных стран, общественных и благотворительных организаций.

— На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих нашу медицинскую систему в военное время, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Гуманитарная помощь Минздраву за минувшую неделю:

  • 7 автомобилей скорой помощи;

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  • 51 монитор пациента;

  • 330 аппаратов наружной фиксации;

  • 5 тонн расходных материалов к аппарату вакуумной терапии;

  • 80 тонн лекарств в ассортименте;

  • 4 тонны препаратов группы инсулинов;

  • 500 кг препаратов для остановки кровотечения;

  • 13 тонн экспресс-тестов на антиген Covid-19;

  • 300 тонн средств индивидуальной защиты.

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Отмечается, что основными поставщиками помощи стали: Европейская комиссия, правительства Великобритании, Франции, Люксембурга, Чехии, Правительственное агентство стратегических резервов Польши, немецкая компания “Bayer”, Общество Красного Креста Украины, Криптофонд Украины и другие.

Минздрав выражает огромную благодарность всем, кто оказывается Украине посильную помощь и поддержку

Источник
Минздрав
Теги
благодійні фонди Війна в Україні гуманітарка МОЗ Украины
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