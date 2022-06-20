В течение минувшей недели Министерство здравоохранения Украины получило свыше 400 тонн гуманитарной помощи от разных стран, общественных и благотворительных организаций.

— На склады Минздрава продолжает прибывать гуманитарная помощь от организаций, поддерживающих нашу медицинскую систему в военное время, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Гуманитарная помощь Минздраву за минувшую неделю:

7 автомобилей скорой помощи; Сейчас смотрят

51 монитор пациента;

330 аппаратов наружной фиксации;

5 тонн расходных материалов к аппарату вакуумной терапии;

80 тонн лекарств в ассортименте;

4 тонны препаратов группы инсулинов;

500 кг препаратов для остановки кровотечения;

13 тонн экспресс-тестов на антиген Covid-19;

300 тонн средств индивидуальной защиты.

Отмечается, что основными поставщиками помощи стали: Европейская комиссия, правительства Великобритании, Франции, Люксембурга, Чехии, Правительственное агентство стратегических резервов Польши, немецкая компания “Bayer”, Общество Красного Креста Украины, Криптофонд Украины и другие.

Минздрав выражает огромную благодарность всем, кто оказывается Украине посильную помощь и поддержку