Протягом минулого тижня Міністерство охорони здоров’я України отримало понад 400 тонн гуманітарної допомоги від різних країн, громадських та благодійних організацій.

– На склади МОЗ продовжує прибувати гуманітарна допомога від організацій, що підтримують нашу медичну систему у воєнний час, – йдеться в повідомленні пресслужби МОЗ.

Гуманітарна допомога МОЗ за минулий тиждень:

7 автомобілів швидкої допомоги;

51 монітор пацієнта;

330 апаратів зовнішньої фіксації;

5 тонн витратних матеріалів до апарату вакуумної терапії;

80 тонн ліків в асортименті;

4 тонни препаратів групи інсулінів;

500 кг препаратів для зупинення кровотечі;

13 тонн експрес-тестів на антиген Covid-19;

300 тонн засобів індивідуального захисту.

Зазначається, що основними постачальниками допомоги стали: Європейська комісія, уряди Великої Британії, Франції, Люксембургу, Чехії, урядове агентство стратегічних резервів Польщі, німецька компанія “Bayer”, Товариство Червоного Хреста України, Криптофонд України та інші.

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МОЗ висловлює величезну подяку всім, хто надає Україні посильну допомогу і підтримку.