Жди, мы идем тебя денацифицировать: Комаровский об угрозах в первый день войны и почему не покинул страну

В первый день войны врачу-педиатру Евгению Комаровскому, который находился в Харькове, начали в соцсетях поступать угрозы, из-за которых он был вынужден покинуть город.

Об этом он рассказал в программе Моя история.

— Во-первых, скажу честно: в первый день войны, 24 февраля, я получил во все социальные сети анонимные письма: “Жди, мы идем тебя денацифицировать”. С указанием моего домашнего адреса. Причем угрозы были не только мне лично, но и семье. Поэтому была возможность уехать, мы уехали недалеко от Харькова, но уехали, – говорит он.

Также Комаровский рассказал, что покинул страну, потому что ему очень важно чувствовать свой народ и быть здесь.

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– Мне очень важно чувствовать мой народ, мою страну, быть здесь. Во-вторых, почему эти твари вообще должны определять, где я буду находиться? Это моя страна, я хочу быть здесь, у меня есть возможность поехать куда угодно. Более того, чтобы зарабатывать достаточно много денег все что мне нужно комната и ноутбук с интернетом. Это не очень сложно. Но я не могу. Это мое, – говорит врач-педиатр.

Он отметил, что из-за войны у него почти нет команды, офиса как такового тоже не существует, а работа проходит дистанционно.