Чекай, ми йдемо тебе денацифікувати: Комаровський про погрози у перший день війни та чому не залишив країну

У перший день війни лікарю-педіатру Євгену Комаровському, який перебував у Харкові, почали у соцмережах надходити погрози, через які він був змушений залишити місто.

Про це він розповів у програмі Моя історія.

– По-перше, скажу чесно: у перший день війни, 24 лютого, я отримав у всі соціальні мережі анонімні листи: “Чекай, ми йдемо тебе денацифікувати”. Із зазначенням мого домашнього адресу тощо. При чому погрози були не лише мені особисто, а й родині. Тому була можливість виїхати, тому ми виїхали недалеко від Харкова, але виїхали, – каже він.

Також Комаровський розповів, що залишив країну, бо йому дуже важливо відчувати свій народ та бути тут.

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– Мені дуже важливо відчувати мій народ, мою країну, бути тут. По-друге, чому ці тварюки взагалі повинні визначати, де я знаходитимусь? Це моя країна, я хочу бути тут, я маю можливість поїхати куди завгодно. Ба більше для того, аби заробляти достатньо багато грошей, все що мені потрібно кімната та ноутбук з інтернетом. Це не дуже складно. Але я не можу. Це моє, – говорить лікар-педіатр.

Він зазначив, що наразі через війну у нього майже не залишилось команди, офісу як такого теж не існує, а робота проходить дистанційно.