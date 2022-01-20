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Из-за Covid-19: с 21 января школы Черновицкой области переходят на дистанционное обучение

20 января 2022, 12:27
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
школа
Источник: Depositphotos

Значительный рост количества новых случаев заражений коронавирусной инфекцией в Черновицкой области вынудил местные власти принять сегодня, 20 января, решение о переходе с 21 января всех школ региона на дистанционную форму обучения.

Об этом информировали в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Сообщается, что онлайн-занятия вводят на две недели.

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Черновицкая область в настоящее время соответствует показателям оранжевой зоны эпидемической опасности.

В течение прошлых суток, 19 января, медики зарегистрировали в области 694 новые случая Covid-19. Это самый большой суточный показатель роста болезни в регионе с начала года.

В последний раз такую статистику в области фиксировали в октябре 2021 года, когда наблюдался пик заболеваемости Covid-19.

Источник
УНИАН
Теги
Дистанционное обучение , Коронавирус Covid-19 , ОДА , Чернівецька область , Школи
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