Значительный рост количества новых случаев заражений коронавирусной инфекцией в Черновицкой области вынудил местные власти принять сегодня, 20 января, решение о переходе с 21 января всех школ региона на дистанционную форму обучения.

Об этом информировали в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Сообщается, что онлайн-занятия вводят на две недели.

Черновицкая область в настоящее время соответствует показателям оранжевой зоны эпидемической опасности.

В течение прошлых суток, 19 января, медики зарегистрировали в области 694 новые случая Covid-19. Это самый большой суточный показатель роста болезни в регионе с начала года.

В последний раз такую статистику в области фиксировали в октябре 2021 года, когда наблюдался пик заболеваемости Covid-19.