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Через Covid-19: з 21 січня школи Чернівецької області переходять на дистанційне навчання

20 Січня 2022, 12:27
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
школа
Джерело: Depositphotos

Значне зростання кількості нових випадків зараження на коронавірусну інфекцією в Чернівецькій області змусило місцеву владу ухвалити сьогодні, 20 січня, рішення про перехід з 21 січня всіх шкіл регіону на дистанційну форму навчання.

Про це інформували у прес-службі Чернівецької ОДА.

Повідомляється, що онлайн-заняття вводять на два тижні.

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Чернівецька область наразі відповідає показникам помаранчевої зони епідемічної небезпеки.

Протягом минулої доби, 19 січня, медики зареєстрували в області 694 нові випадки Covid–19. Це найбільший добовий показник зростання хвороби в регіоні від початку року.

Востаннє таку статистику в області фіксували в жовтні 2021 року, коли спостерігався пік захворюваності на Covid-19.

Джерело
УНІАН
Теги
Дистанційне навчання , Коронавірус Covid-19 , ОДА , Чернівецька область , Школи
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