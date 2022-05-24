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Из-за повторных Covid-блокировок: служба аренды жилья Китая намерена прекратить принимать заказы

24 мая 2022, 11:41
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Самая мощная служба аренды жилья в Китае Airbnb заявила о своем намерении прекратить принимать с 30 июля и на неопределенный срок заказы на проживание в стране. Причина – повторные блокировки и ограничения на поездки в связи с пандемией Covid-19.

По словам источника, который подтвердил закрытие, внутренний бизнес Airbnb в Китае страдает от ограничений, введенных Китаем в связи с пандемией, и нет никаких признаков того, что власти намерены двигаться к сосуществованию с вирусом или открытию своих границ.

Сообщается, что по мере того, как волна случаев заболевания Омикроном распространилась по Китаю, правительство ужесточило политику по ликвидации Covid-19.

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Крупные города, включая Шанхай и Пекин, были подвергнуты общегородским или локальным блокировкам с ограничениями на поездки между провинциями.

Провайдер жилья Airbnb работает в Китае с 2016 года с внутренними списками по всей стране. По данным компании, за это время около 25 млн гостей сделали заказы на аренду жилья.

Сообщается, что доходы от проживания в Китае составляют примерно 1% от мировых поступлений.

Жители Китая также сталкиваются с жесткими ограничениями на международные поездки, что сказалось на мировой индустрии туризма. В допандемический период с 2010 по 2019 год число китайских туристов, выезжающих за границу, почти утроилось и достигло 155 млн человек.

Источник
The Guardian
Теги
Китай, Коронавирус Covid-19, Оренда житла, Аренда квартир, Шанхай
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