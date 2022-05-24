Найпотужніша служба оренди житла в Китаї Airbnb заявила про свій намір припинити приймати з 30 липня і на невизначений термін замовлення на проживання в країні. Причина – повторні блокування й обмеження на поїздки у зв’язку з пандемією Covid-19.

За словами джерела, яке підтвердило закриття, внутрішній бізнес Airbnb в Китаї страждає від обмежень, введених Китаєм у зв’язку з пандемією, і немає жодних ознак того, що влада має намір рухатися до співіснування з вірусом або відкриття своїх кордонів.

Повідомляється, що в міру того, як хвиля випадків захворювання на Омікрон поширилася Китаєм, уряд посилив політику з ліквідації Covid-19.

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Великі міста, зокрема Шанхай і Пекін, були піддані загальноміським або локальним блокуванням з обмеженнями на поїздки між провінціями.

Провайдер житла Airbnb працює в Китаї з 2016 року із внутрішніми списками по всій країні. За даними компанії, за цей час близько 25 млн гостей зробили замовлення на оренду житла.

Повідомляється, що доходи від проживання в Китаї становлять приблизно 1% від світових надходжень.

Жителі Китаю також стикаються з жорсткими обмеженнями на міжнародні поїздки, що позначилося на світовій індустрії туризму. У допандемічний період з 2010 до 2019 року кількість китайських туристів, що виїжджали за кордон, майже потроїлася й досягла 155 млн осіб.