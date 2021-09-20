В Украине продолжается вакцинация от коронавируса, однако не все украинцы спешат делать прививки. Это связано с недоверием к информации об иммунизации.

Такой тезис высказал заведующий кафедрой инфекционных болезней, профессор, доктор медицинских наук Национальной медицинской академии последипломного образования Александр Дуда.

— Вспомните, при министре здравоохранения Степанове (Максим Степанов, глава Минздрава 2020-2021 годов, — Ред.) средства на вакцину выделили, а их не закупали. Соответственно, люди понимали, что что-то здесь не так. Впоследствии пошли китайские вакцины, которые не входили в список ВОЗ. А уже после этого процесс наладился, — отметил Александр Дуда.

Кроме того, негативную роль здесь сыграли и СМИ, которые распространяли фейковые данные. Надо предоставлять гражданам полную информацию — как о положительных, так и об отрицательных случаях.

— С каждым случаем осложнений надо разбираться и предоставлять полную информацию гражданам, а не замалчивать ее, — добавил он.

Прививку от коронавируса может получить каждый украинец старше 18 лет. Для этого следует обратиться к семейному врачу или в центр массовой вакцинации.

Источник: Украинское радио, Суспильне