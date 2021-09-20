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Чому українці не поспішають робити Covid-щеплення – експерт назвав причину

20 Вересня, 18:20 Людмила Грубнік
Чому українці не поспішають робити Covid-щеплення – експерт назвав причину
Джерело: Dreamstime

В Україні триває вакцинація від коронавірусу, однак не всі українці поспішають робити щеплення. Це пов’язано з недовірою до інформації щодо імунізації.

Таку тезу висловив завідувач кафедри інфекційних хвороб, професор, доктор медичних наук Національної медичної академії післядипломної освіти Олександр Дуда.

– Згадайте, за міністра здоров’я Степанова (Максим Степанов, очільник МОЗ 2020-2021 років, – Ред.) кошти на вакцину виділили, а їх не закуповували. Відповідно, люди розуміли, що щось тут не так. Згодом пішли китайські вакцини, які не входили до списку ВООЗ. А вже після цього процес налагодився, – зазначив Олександр Дуда.

Крім того, негативну роль тут відіграли і ЗМІ, які ширили фейкові дані. Треба надавати громадянам повну інформацію – як про позитивні, так і про негативні випадки.

– З кожним випадком ускладнень треба розбиратися і надавати повну інформацію громадянам, а не замовчувати її, – додав він.

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Щеплення від коронавірусу може отримати кожен українець від 18 років. Для цього варто звернутися до сімейного лікаря чи до центрів масової вакцинації.

Джерело: Українське радіо, Суспільне

Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19
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