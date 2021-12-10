В учебнике по химии для 9 класса, который был повторно рекомендован к переизданию Министерством образования и науки, остался совет по лечению онкологических заболеваний раствором соды. Хотя данная несуразица была отмечена экспертами еще год назад, она так и не была исправлена.

Автором учебника по химии указана Мария Савчин, которая утверждает, что раствор соды можно применять для предупреждения развития онкологических заболеваний.

Когда министерству указали на этот, мягко говоря, странный пассаж специалисты издательства Новая украинская школа, в образовательном ведомстве ответили, что совет “лечить” рак содой развивает критическое мышление. Но все же решили подстраховаться и попросили педагогов заклеить эти строки стикером с надписью Ложная информация.

— В то же время в электронной версии учебника остались другие утверждения, которые опровергнуты наукой и даже могут вредить здоровью. О них год назад написал в своем блоге врач-анестезиолог и кандидат медицинских наук Андрей Семянкив, — отметили в издательстве и привели примеры.

Кроме учебника по химии за 9 класс, МОН предоставило гриф Рекомендовано еще 86 учебным пособиям. Это означает, что данные книги уже применялись в учебном процессе и могут быть повторно изданы без проведения конкурсного отбора.

Отметим, что на совет лечить рак содой МОН было указано еще год назад. Министерство обещало разобраться с этим вопросом. Но, видимо, так этого и не сделало.