Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Новини

Чему учат в школе: в учебнике по химии для 9 класса советуют лечить рак содой

10 декабря 2021, 15:16
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
школа
Источник: Depositphotos

В учебнике по химии для 9 класса, который был повторно рекомендован к переизданию Министерством образования и науки, остался совет по лечению онкологических заболеваний раствором соды. Хотя данная несуразица была отмечена экспертами еще год назад, она так и не была исправлена.

Автором учебника по химии указана Мария Савчин, которая утверждает, что раствор соды можно применять для предупреждения развития онкологических заболеваний.

Читайте также:
коронавирус и школаДа меня бы съели с потрохами! В Ровенской области сельская школа бунтует против вакцинации

Когда министерству указали на этот, мягко говоря, странный пассаж специалисты издательства Новая украинская школа, в образовательном ведомстве ответили, что совет “лечить” рак содой развивает критическое мышление. Но все же решили подстраховаться и попросили педагогов заклеить эти строки стикером с надписью Ложная информация.

— В то же время в электронной версии учебника остались другие утверждения, которые опровергнуты наукой и даже могут вредить здоровью. О них год назад написал в своем блоге врач-анестезиолог и кандидат медицинских наук Андрей Семянкив, — отметили в издательстве и привели примеры.

Кроме учебника по химии за 9 класс, МОН предоставило гриф Рекомендовано еще 86 учебным пособиям. Это означает, что данные книги уже применялись в учебном процессе и могут быть повторно изданы без проведения конкурсного отбора.

Отметим, что на совет лечить рак содой МОН было указано еще год назад. Министерство обещало разобраться с этим вопросом. Но, видимо, так этого и не сделало.

Источник
УНН
Теги
Нова українська школа , підручники , Хімія , Школа
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка